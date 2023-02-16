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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лудогорец - Андерлехт
Лудогорец - Андерлехт: обзор матча 16 февраля 2023
Лудогорец
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Андерлехт
9'
И. Тиаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Андерлехт
Желтая карточка
К. Десподов
90'
+4
Желтая карточка
С. Падт
90'
+1
88'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
А. Дрейер
Замена
С. Делев
️️️️
Шоу
83'
Замена
М. Тиссера
️️️️
И. Тиаго
83'
81'
Желтая карточка
З. Дебаст
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Б. Текпетей
73'
Желтая карточка
Шоу
69'
68'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Стройкенс
68'
Замена
Б. Раман
️️️️
И. Слимани
Замена
Д. Янков
️️️️
Нонато
63'
61'
Желтая карточка
М. Мурильо
45'
+3
Желтая карточка
И. Слимани
ГОЛ! 1:0!
И. Тиаго
Пас отдал
К. Десподов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Шоу
ОП
16
Нонато
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Доминик Янков
АП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Падт
14
Гроппер
32
Пластун
4
Руссо
16
Витри
14
Шоу
16
Нонато
6
Наресси
37
Текпетей
77
Десподов
9
Тиаго
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
10
Арнстад
16
Версхарен
10
Дрейер
19
Слимани
29
Стройкенс
37
Текпетей
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
37
Текпетей
16
Нонато
8
Янков
8
Янков
16
Нонато
9
Тиаго
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Тиаго
14
Шоу
7
Делев
7
Делев
14
Шоу
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
19
Слимани
14
Раман
14
Раман
19
Слимани
10
Дрейер
10
Ангуло
10
Ангуло
10
Дрейер
Остались в запасе
Лудогорец
Андерлехт
7
Жоржиньо
ПВ
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Лудогорец - Андерлехт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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