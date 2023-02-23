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Фиорентина - Брага

23.02.2023, Четверг, 23:00 мск Флоренция, стадион Артемио Франки Лига конференций, 1/16 финала , ответный матч Фиорентина - Брага
Первый матч: 4 - 0
Лига конференций (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 20:45 Брага 0:4 Фиорентина
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