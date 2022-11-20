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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Россия
Узбекистан - Россия: обзор матча 20 ноября 2022
Узбекистан
20.11.2022, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Россия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Россия
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Р. Жиянов
87'
76'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Захарян
76'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соболев
68'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Сильянов
68'
Травма
А. Сильянов
64'
Замена
М. Осипенко
️️️️
Г. Джикия
64'
Замена
А. Макарчук
️️️️
В. Караваев
63'
Желтая карточка
А. Соболев
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
Х. Эркинов
63'
Замена
А. Давронов
️️️️
Р. Ашурматов
63'
Замена
Р. Жиянов
️️️️
А. Тургунбоев
52'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Э. Шомуродов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ПЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛП
4
Фаррух Сайфиев
ЦП
20
Хожимат Эркинов
ЦП
7
Отабек Шукуров
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Одилджон Хамробеков
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Россия
1
Антон Шунин
ВР
24
Александр Сильянов
ЛЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
77
Дилшод Саитов
ПЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
11
Остон Урунов
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
19
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Россия
12
Александр Селихов
ВР
4
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
17
Лечи Садулаев
ЦП
18
Даниил Уткин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
31
Владимир Писарский
ЦФ
4-4-2
1
Юсупов
5
Ашурматов
23
Аликулов
13
Насруллаев
15
Эшмуродов
19
Тургунбоев
4
Сайфиев
20
Эркинов
7
Шукуров
9
Хамробеков
14
Шомуродов
4-2-1-2-1
1
Шунин
4
Караваев
97
Литвинов
14
Джикия
24
Сильянов
74
Фомин
6
Баринов
23
Кузяев
8
Захарян
10
Мостовой
7
Соболев
5
Ашурматов
23
Давронов
23
Давронов
5
Ашурматов
20
Эркинов
17
Хамдамов
17
Хамдамов
20
Эркинов
Жиянов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
Жиянов
19
Тургунбоев
19
Жиянов
19
Жиянов
19
Тургунбоев
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
4
Караваев
4
Макарчук
4
Макарчук
4
Караваев
14
Джикия
5
Осипенко
5
Осипенко
14
Джикия
24
Сильянов
21
Миранчук
21
Миранчук
24
Сильянов
8
Захарян
11
Пиняев
11
Пиняев
8
Захарян
7
Соболев
7
Комличенко
7
Комличенко
7
Соболев
Остались в запасе
Узбекистан
Россия
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
77
Дилшод Саитов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
11
Остон Урунов
АП
Главный тренер
Сречко Катанец
12
Александр Селихов
ВР
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
17
Лечи Садулаев
ЦП
18
Даниил Уткин
ЦП
31
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
77
Дилшод Саитов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
11
Остон Урунов
АП
Остались в запасе
12
Александр Селихов
ВР
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
17
Лечи Садулаев
ЦП
18
Даниил Уткин
ЦП
31
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Узбекистан - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Данияр Сахи
Стадион:
Пахтакор
Где смотреть матч:
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