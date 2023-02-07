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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Дармштадт
Айнтрахт - Дармштадт: обзор матча 07 февраля 2023
Айнтрахт
07.02.2023, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Дармштадт
6'
Р. Коло Муани
44'
Р. Борре
62'
Д. Камада
90'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Дармштадт
90'
+6
Желтая карточка
К. Беннеттс
90'
+3
Замена
К. Беннеттс
️️️️
Э. Карич
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Макс
90'
+2
Замена
К. Якич
️️️️
Р. Борре
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
90'
83'
Желтая карточка
Б. Ману
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
82'
73'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
Ф. Тиц
Замена
Д. Соу
️️️️
С. Роде
70'
Желтая карточка
С. Роде
64'
ГОЛ! 3:0!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Коло Муани
62'
Желтая карточка
Тута
48'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Э. Н'Дика
46'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
Р. Борре
Пас отдал
М. Гетце
44'
Желтая карточка
Р. Борре
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Бута
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Дармштадт
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
6
Марвин Мелем
АП
17
Матиас Хонзак
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
1
Марсель Шухен
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЦФ
11
Тобиас Кемпе
ЦФ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦФ
34
Франк Ронстадт
ЦФ
24
Янник Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Дармштадт
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
30
Александер Брунст
ЦФ
21
Яссин Бен Балла
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
30
Макс
20
Бута
17
Роде
27
Гетце
18
Камада
9
Муани
19
Борре
2-1-5
4
Циммерманн
18
Карич
6
Мелем
32
Холланд
24
Мюллер
34
Ронстадт
8
Шнеллхардт
11
Кемпе
30
Макс
3
Ленц
3
Ленц
30
Макс
26
Н'Дика
6
Смольчич
6
Смольчич
26
Н'Дика
19
Борре
18
Якич
18
Якич
19
Борре
17
Роде
97
Соу
97
Соу
17
Роде
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
18
Карич
18
Беннеттс
18
Беннеттс
18
Карич
9
Тиц
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
9
Тиц
Остались в запасе
Айнтрахт
Дармштадт
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
30
Александер Брунст
ЦФ
21
Яссин Бен Балла
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
30
Александер Брунст
ЦФ
21
Яссин Бен Балла
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Айнтрахт - Дармштадт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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