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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Парагвай
Колумбия - Парагвай: обзор матча 20 ноября 2022
Колумбия
20.11.2022, воскресенье, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Парагвай
14'
Д. Санчес
76'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Парагвай
87'
Желтая карточка
M. Gamarra
Замена
С. Морено
️️️️
Д. Ариас
87'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Муньос
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Борре
75'
Желтая карточка
Ф. Фабра
73'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Валойес
64'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Кинтеро
63'
63'
Замена
Х. Медина
️️️️
М. Рохас
63'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
С. Феррейра
Желтая карточка
Д. Санчес
61'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Э. Атуэста
46'
Замена
Ф. Фабра
️️️️
Й. Мохика
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчес
Пас отдал
Х. Кинтеро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
0
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
22
Диего Валойес
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
0
Iván Piris
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Колумбия
0
José Chunga
ВР
6
Хуан Москера
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
10
Хамес Родригес
АП
0
Сантьяго Морено
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
Парагвай
12
Juan Espinola
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
0
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
8
Диего Гомес
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
0
Хесус Медина
ПВ
3-3-1-2-1
1
Оспина
20
Кинтеро
3
Лукуми
23
Санчес
17
Мохика
0
Атуэста
2
Муньос
16
Лерма
10
Ариас
22
Валойес
19
Борре
3-1-3-2
1
Сильва
13
15
Гомес
0
14
Кубас
20
Вилласанти
14
Охеда
16
Рохас
7
Гонсалес
7
Феррейра
17
Мохика
18
Фабра
18
Фабра
17
Мохика
0
Атуэста
8
Карраскаль
8
Карраскаль
0
Атуэста
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Родригес
20
Кинтеро
10
Ариас
0
Морено
0
Морено
10
Ариас
19
Борре
9
Фалькао
9
Фалькао
19
Борре
22
Валойес
14
Дуран
14
Дуран
22
Валойес
7
Феррейра
0
Мельгарехо
0
Мельгарехо
7
Феррейра
16
Рохас
0
Медина
0
Медина
16
Рохас
Остались в запасе
Колумбия
Парагвай
0
José Chunga
ВР
6
Хуан Москера
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
12
Juan Espinola
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
8
Диего Гомес
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
0
José Chunga
ВР
6
Хуан Москера
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
Остались в запасе
12
Juan Espinola
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
8
Диего Гомес
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Колумбия - Парагвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
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