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Расписание матчей
Германия. Кубок
Унион - Хайденхайм
Унион - Хайденхайм: обзор матча 19 октября 2022
Унион
19.10.2022, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Хайденхайм
7'
Т. Пухач
52'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Унион - Хайденхайм
Желтая карточка
Р. Кнохе
90'
+1
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
84'
Замена
К. Беренс
️️️️
С. Михель
84'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Шафер
72'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Т. Пухач
71'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Ш. Бекер
63'
60'
Замена
А. Бек
️️️️
Я. Бесте
60'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
К. Сесса
ГОЛ! 2:0!
С. Михель
52'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пухач
Пас отдал
Ш. Бекер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хайденхайм
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Хайденхайм
7
Денис Томалья
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Грил
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
27
Пухач
26
Рюэрсон
13
Шафер
30
Зегуйн
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
2-5
4
Зирслебен
15
Мэлони
19
Ференбах
11
Кляйнденст
19
Бесте
30
Тайеркауф
8
Сесса
27
Пухач
17
Гисельман
17
Гисельман
27
Пухач
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
13
Шафер
78
Харагучи
78
Харагучи
13
Шафер
23
Бекер
21
Скарке
21
Скарке
23
Бекер
11
Михель
91
Беренс
91
Беренс
11
Михель
19
Бесте
21
Бек
21
Бек
19
Бесте
8
Сесса
30
Шиммер
30
Шиммер
8
Сесса
Остались в запасе
Унион
Хайденхайм
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Унион - Хайденхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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