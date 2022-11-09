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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 09 ноября 2022
Арсенал
09.11.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Брайтон
20'
Э. Нкетиа
27'
Д. Уэлбек (П)
58'
К. Митома
71'
Т. Лэмпти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брайтон
Замена
Г. Джака
️️️️
А. Локонга
80'
76'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Х. Энкисо
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ф. Виейра
72'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Тирни
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
Т. Лэмпти
Пас отдал
Б. Гилмор
Замена
Габриэль
️️️️
В. Салиба
63'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Маркиньос
62'
60'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Л. Данк
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Митома
46'
Замена
К. Митома
️️️️
С. Мач
46'
Замена
П. Гросс
️️️️
М. Кайседо
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уэлбек
Желтая карточка
К. Хейн
26'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
25'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Р. Нелсон
20'
8'
Желтая карточка
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
23
Энди Моран
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-3-2-1
1
Хейн
63
Тирни
2
Салиба
6
Холдинг
21
Соареш
6
Эль-Ненни
6
Локонга
20
Виейра
17
Нелсон
11
Маркиньос
9
Нкетиа
4-1-1-3-1
23
Стил
48
Лэмпти
5
Данк
34
Велтман
6
Колуилл
25
Кайседо
6
Гилмор
10
Энкисо
16
Сармиенто
7
Мач
18
Уэлбек
63
Тирни
47
Зинченко
47
Зинченко
63
Тирни
2
Салиба
6
Габриэль
6
Габриэль
2
Салиба
6
Локонга
34
Джака
34
Джака
6
Локонга
11
Маркиньос
7
Мартинелли
7
Мартинелли
11
Маркиньос
20
Виейра
9
Жезус
9
Жезус
20
Виейра
10
Энкисо
2
Эступиньян
2
Эступиньян
10
Энкисо
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уэбстер
5
Данк
25
Кайседо
13
Гросс
13
Гросс
25
Кайседо
7
Мач
22
Митома
22
Митома
7
Мач
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Микель Артета
97
Роберт Санчес
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Арсенал - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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