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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Словацко - Кельн
Словацко - Кельн: обзор матча 28 октября 2022
Словацко
28.10.2022, пятница, 19:45
Лига конференций, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
82'
О. Дуда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Кельн
90'
+6
Желтая карточка
Л. Килиан
Желтая карточка
С. Хофманн
90'
+3
Желтая карточка
В. Даничек
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
Ф. Вехета
️️️️
М. Доски
84'
83'
Желтая карточка
К. Шиндлер
82'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Дуда
Желтая карточка
М. Кохут
81'
77'
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
74'
Замена
О. Дуда
️️️️
Ф. Кайнц
73'
Замена
Л. Майна
️️️️
С. Адамян
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
69'
61'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ф. Диц
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
59'
55'
Желтая карточка
С. Адамян
Желтая карточка
М. Травник
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-2-4-1
1
Нгуйен
14
Доски
6
Хофманн
91
Калабишка
3
Кадлец
27
Томич
10
Травник
20
Хавлик
11
Петржела
28
Даничек
17
Михалик
4-2-1-1-2
1
Швабе
19
Шиндлер
4
Хюберс
24
Педерсен
15
Килиан
5
Мартель
6
Скири
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
22
Адамян
13
Диц
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
14
Доски
27
Вехета
27
Вехета
14
Доски
11
Кайнц
8
Дуда
8
Дуда
11
Кайнц
22
Адамян
37
Майна
37
Майна
22
Адамян
13
Диц
27
Тиггес
27
Тиггес
13
Диц
Остались в запасе
Словацко
Кельн
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Словацко - Кельн
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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