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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кельн - Словацко
Кельн - Словацко: обзор матча 15 сентября 2022
Кельн
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 2 тур
4 : 2
Завершен
Словацко
10'
С. Адамян
42'
Ф. Диц
65'
Д. Любичич (П)
74'
Д. Любичич
49'
Я. Калабишка
52'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Словацко
84'
Замена
Л. Козак
️️️️
О. Михалик
83'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
78'
ГОЛ! 4:2!
Д. Любичич
Пас отдал
Л. Майна
74'
72'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Доски
72'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Травник
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ф. Диц
70'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Любичич
65'
Замена
Э. Скири
️️️️
О. Дуда
59'
Замена
Й. Хектор
️️️️
К. Педерсен
58'
Замена
Т. Хюберс
️️️️
Н. Сольдо
58'
56'
Желтая карточка
М. Травник
52'
ГОЛ! 2:2!
М. Петржела
Желтая карточка
Л. Майна
50'
49'
ГОЛ! 2:1!
Я. Калабишка
ГОЛ! 2:0!
Ф. Диц
Пас отдал
Л. Майна
42'
Желтая карточка
Э. Мартель
36'
34'
Замена
Т. Бречка
️️️️
В. Даничек
ГОЛ! 1:0!
С. Адамян
Пас отдал
Л. Килиан
10'
Желтая карточка
О. Дуда
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
4-2-2-2
1
Швабе
15
Килиан
4
Сольдо
24
Педерсен
19
Шиндлер
21
Любичич
5
Мартель
8
Дуда
37
Майна
13
Диц
22
Адамян
3-2-4-1
30
Фристак
6
Хофманн
91
Калабишка
23
Рейнберк
3
Кадлец
14
Доски
28
Даничек
20
Хавлик
11
Петржела
10
Травник
17
Михалик
24
Педерсен
14
Хектор
14
Хектор
24
Педерсен
4
Сольдо
4
Хюберс
4
Хюберс
4
Сольдо
8
Дуда
6
Скири
6
Скири
8
Дуда
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
13
Диц
27
Тиггес
27
Тиггес
13
Диц
28
Даничек
25
Бречка
25
Бречка
28
Даничек
10
Травник
95
Хользер
95
Хользер
10
Травник
14
Доски
99
Синявский
99
Синявский
14
Доски
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
17
Михалик
18
Козак
18
Козак
17
Михалик
Остались в запасе
Кельн
Словацко
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
45
Йозуа Швиртен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
31
Иржи Борек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
45
Йозуа Швиртен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Кельн - Словацко
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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