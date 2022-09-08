Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Жальгирис
Слован - Жальгирис: обзор матча 08 сентября 2022
Слован
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Жальгирис
90'
+3
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
Замена
В. Вайсс
️️️️
Л. Ловат
89'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Ю. Куцка
87'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Т. Барсегян
68'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
Э. Рамирес
68'
65'
Замена
О. Буфф
️️️️
М. Миличкович
Желтая карточка
Ю. Медведев
59'
Замена
А. Чаврич
️️️️
А. Грин
46'
39'
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
Желтая карточка
Л. Ловат
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
36
Лукас Ловат
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
25
Андре Грин
ЛВ
11
Тигран Барсегян
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
10
Марко Миличкович
АП
11
Франсис Кьереме
ПВ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Слован
1
Адам Грдина
ВР
32
Бранислав Чудик
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
4-4-1-1
1
Чован
36
Ловат
81
Де Марко
14
Абена
17
Медведев
11
Барсегян
33
Куцка
30
Чакветадзе
4
Уче
25
Грин
24
Рамирес
4-1-1-2-2
1
Гертмонас
95
Бопесу
3
Павелич
26
Любисавлевич
12
Мамич
5
Горобсов
70
Урега
11
Кьереме
10
Миличкович
27
Ойевуси
19
Оливейра
36
Ловат
7
Вайсс
7
Вайсс
36
Ловат
33
Куцка
20
Мустафич
20
Мустафич
33
Куцка
11
Барсегян
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
11
Барсегян
25
Грин
77
Чаврич
77
Чаврич
25
Грин
24
Рамирес
8
Шапоньич
8
Шапоньич
24
Рамирес
10
Миличкович
15
Буфф
15
Буфф
10
Миличкович
19
Оливейра
9
Казлаускас
9
Казлаускас
19
Оливейра
Остались в запасе
Слован
Жальгирис
1
Адам Грдина
ВР
32
Бранислав Чудик
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
32
Бранислав Чудик
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Слован - Жальгирис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
Новости команд
Все
Слован
Жальгирис
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Жальгирис» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Жальгирис Вильнюс» – «Хайдук»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+