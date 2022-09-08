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Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Силькеборг
Андерлехт - Силькеборг: обзор матча 08 сентября 2022
Андерлехт
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Силькеборг
81'
Ф. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Силькеборг
Замена
М. Кана
️️️️
А. Диавара
87'
84'
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Желтая карточка
Ф. Силва
82'
Замена
К. Сарделла
️️️️
З. Дебаст
82'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Силва
81'
80'
Желтая карточка
Л. Энгель
65'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
С. Тенгстедт
65'
Замена
М. Каалунд
️️️️
К. Куск
Желтая карточка
М. Мурильо
64'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
46'
26'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
29
Худт
24
Диавара
11
Рафаэлов
9
Амузу
18
Ашимеру
10
Айт Эль-Хадж
21
Силва
4-4-2
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
3
Феликс
4
Энгель
6
Бринк
19
Клинге
7
Куск
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
9
Хелениус
6
Дебаст
54
Сарделла
54
Сарделла
6
Дебаст
24
Диавара
55
Кана
55
Кана
24
Диавара
10
Айт Эль-Хадж
16
Версхарен
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
7
Куск
18
Каалунд
18
Каалунд
7
Куск
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Андерлехт
Силькеборг
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Андерлехт - Силькеборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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