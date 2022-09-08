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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад: обзор матча 08 сентября 2022
Манчестер Юнайтед
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
59'
Б. Мендес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
89'
Желтая карточка
Б. Турриэнтес
84'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
Замена
Ч. Макнил
️️️️
Т. Маласья
84'
Желтая карточка
Фред
83'
79'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Т. Кубо
Замена
А. Гарначо
️️️️
Э. Эланга
71'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
71'
70'
Желтая карточка
А. Муньос
65'
Замена
М. Чо
️️️️
Д. Сильва
60'
Желтая карточка
Д. Сильва
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Мендес
Желтая карточка
Л. Мартинес
57'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Далот
46'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
К. Эриксен
46'
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
У. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
23
Чарли Макнил
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
29
Линделеф
5
Магуайр
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
19
Эланга
24
Эриксен
7
Антони
7
Роналду
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
6
Элустондо
16
Пачеко
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
21
Сильва
10
Мендес
6
Садик
2
Далот
6
Мартинес
6
Мартинес
2
Далот
24
Эриксен
8
Фернандеш
8
Фернандеш
24
Эриксен
19
Эланга
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Эланга
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
3
Маласья
23
Макнил
23
Макнил
3
Маласья
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
6
Садик
9
Серлот
9
Серлот
6
Садик
21
Сильва
50
Чо
50
Чо
21
Сильва
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
39
Мартин Дубравка
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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