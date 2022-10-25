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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Реал
РБ Лейпциг - Реал: обзор матча 25 октября 2022
РБ Лейпциг
25.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 2
Завершен
Реал
13'
Й. Гвардиол
18'
К. Нкунку
81'
Т. Вернер
44'
Винисиус
90+4'
Родриго (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Реал
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Родриго
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
89'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
84'
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Симакан
81'
76'
Замена
Э. Азар
️️️️
Т. Кроос
69'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Начо
69'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Раум
69'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
68'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Силва
68'
48'
Желтая карточка
Л. Васкес
44'
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
М. Асенсио
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
18'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
А. Силва
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Эмиль Форсберг
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
4-1-2-3
1
Куртуа
17
Васкес
3
Милитао
22
Рюдигер
6
Начо
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
10
Асенсио
11
Родриго
7
Винисиус
22
Раум
22
Диалло
22
Диалло
22
Раум
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
19
Силва
11
Вернер
11
Вернер
19
Силва
6
Начо
5
Алаба
5
Алаба
6
Начо
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
8
Кроос
10
Азар
10
Азар
8
Кроос
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Реал
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча РБ Лейпциг - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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