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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Копенгаген
Манчестер Сити - Копенгаген: обзор матча 05 октября 2022
Манчестер Сити
05.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
5 : 0
Завершен
Копенгаген
7'
Э. Холанд
32'
Э. Холанд
39'
Д. Хочолава (АГ)
55'
Р. Марез (П)
76'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Копенгаген
79'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Л. Лерагер
ГОЛ! 5:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Р. Марез
76'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Б. Силва
66'
66'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
В. Классон
66'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
Замена
Р. Льюис
️️️️
Ж. Канселу
57'
56'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
М. Дарами
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Марез
55'
54'
Желтая карточка
М. Стаменич
46'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
М. Карамоко
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Холанд
46'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Хочолава
39'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
С. Гомес
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ж. Канселу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
17
Гомес
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
19
Альварес
9
Холанд
4-3-2-1
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
5
Хочолава
34
Кристиансен
6
Стаменич
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
7
Классон
9
Дарами
9
Карамоко
9
Холанд
10
Палмер
10
Палмер
9
Холанд
20
Силва
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
20
Силва
2
Канселу
82
Льюис
82
Льюис
2
Канселу
21
Лерагер
3
Серенсен
3
Серенсен
21
Лерагер
9
Карамоко
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
9
Карамоко
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
9
Дарами
10
Харальдссон
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
18
Мукаиру
18
Мукаиру
7
Классон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Копенгаген
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Манчестер Сити - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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