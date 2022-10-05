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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Динамо Загреб
Зальцбург - Динамо Загреб: обзор матча 05 октября 2022
Зальцбург
05.10.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
71'
Н. Окафор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Динамо Загреб
90'
+5
Желтая карточка
А. Адеми
Замена
Л. Гурна
️️️️
Л. Сучич
90'
+2
87'
Замена
М. Батурина
️️️️
Л. Иванушец
80'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
М. Оршич
80'
Замена
П. Бочкай
️️️️
С. Мохаррами
Замена
М. Вебер
️️️️
А. Ульмер
79'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
79'
76'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
К. Теофил-Катерин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Окафор
71'
68'
Желтая карточка
С. Мохаррами
27'
Желтая карточка
Б. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
4-3-1-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
24
Сучич
13
Зайвальд
24
Капалдо
14
Кьергор
30
Шешко
19
Окафор
4-3-2-1
25
Ливакович
18
Мохаррами
6
Шутало
28
Теофил-Катерин
55
Перич
27
Мишич
45
Адеми
10
Любичич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
17
Ульмер
8
Вебер
8
Вебер
17
Ульмер
24
Сучич
29
Гурна
29
Гурна
24
Сучич
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
17
Иванушец
20
Батурина
20
Батурина
17
Иванушец
18
Мохаррами
12
Бочкай
12
Бочкай
18
Мохаррами
99
Оршич
77
Шпикич
77
Шпикич
99
Оршич
28
Теофил-Катерин
18
Дрмич
18
Дрмич
28
Теофил-Катерин
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо Загреб
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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