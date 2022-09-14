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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - РБ Лейпциг
Реал - РБ Лейпциг: обзор матча 14 сентября 2022
Реал
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
80'
Ф. Вальверде
90+1'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - РБ Лейпциг
90'
+1
Желтая карточка
К. Шлагер
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Т. Кроос
90'
+1
Замена
М. Диас
️️️️
Родриго
85'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
85'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
84'
82'
Желтая карточка
К. Нкунку
Замена
Ф. Менди
️️️️
Д. Алаба
81'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
81'
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
81'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Винисиус
80'
75'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
75'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
73'
Желтая карточка
А. Айдара
Замена
М. Асенсио
️️️️
Э. Камавинга
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
22
Рюдигер
6
Начо
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
11
Родриго
4-2-2-2
25
Гулачи
3
Симакан
22
Диалло
4
Орбан
22
Раум
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
11
Вернер
28
Нкунку
5
Алаба
23
Менди
23
Менди
5
Алаба
14
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
6
Камавинга
10
Асенсио
10
Асенсио
6
Камавинга
11
Родриго
9
Диас
9
Диас
11
Родриго
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
Остались в запасе
Реал
РБ Лейпциг
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Реал - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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