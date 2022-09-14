Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Зальцбург
Челси - Зальцбург: обзор матча 14 сентября 2022
Челси
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
48'
Р. Стерлинг
75'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Зальцбург
89'
Желтая карточка
Н. Капалдо
85'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Стерлинг
84'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
С. Аспиликуэта
81'
Замена
К. Галлахер
️️️️
М. Ковачич
81'
Желтая карточка
Р. Джеймс
79'
78'
Желтая карточка
А. Ульмер
77'
Желтая карточка
С. Павлович
76'
Желтая карточка
Ж. Адаму
75'
ГОЛ! 1:1!
Н. Окафор
Пас отдал
Ж. Адаму
70'
Замена
Д. Камери
️️️️
Л. Сучич
70'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Хаверц
66'
Замена
А. Броя
️️️️
П. Обамеянг
66'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Маунт
48'
46'
Замена
Л. Гурна
️️️️
М. Кьергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
70
Дижон Камери
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-2-2-2
13
Кепа
17
Кукурелья
24
Джеймс
3
Силва
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Маунт
7
Обамеянг
29
Хаверц
4-3-1-2
16
Кен
17
Ульмер
31
Павлович
13
Бернардо
37
Дедич
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
11
Фернандо
19
Окафор
19
Стерлинг
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Стерлинг
29
Хаверц
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
29
Хаверц
8
Ковачич
8
Галлахер
8
Галлахер
8
Ковачич
3
Аспиликуэта
22
Зиеш
22
Зиеш
3
Аспиликуэта
7
Обамеянг
27
Броя
27
Броя
7
Обамеянг
14
Кьергор
29
Гурна
29
Гурна
14
Кьергор
24
Сучич
70
Камери
70
Камери
24
Сучич
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
Шешко
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
30
Шешко
30
Шешко
Остались в запасе
Челси
Зальцбург
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Зальцбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Челси
Зальцбург
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:19
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
4
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
4
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:19
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+