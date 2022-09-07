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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Марсель
Тоттенхэм - Марсель: обзор матча 07 сентября 2022
Тоттенхэм
07.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
76'
Ришарлисон
81'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Марсель
87'
Замена
Д. Ундер
️️️️
С. Жиго
87'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
Замена
М. Доэрти
️️️️
Х. Сон
86'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
86'
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
П. Хейбьерг
81'
76'
Желтая карточка
Ж. Клосс
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
И. Перишич
76'
Замена
Д. Танганга
️️️️
К. Ромеро
73'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
73'
71'
Замена
А. Арит
️️️️
Л. Суарес
70'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Ж. Клосс
Желтая карточка
Х. Сон
65'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Эмерсон
61'
Желтая карточка
Э. Дайер
53'
50'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Жерсон
48'
Желтая карточка
Э. Байи
48'
Красная карточка
Ч. Мбемба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-2-2-2
1
Льорис
2
Лангле
21
Ромеро
15
Дайер
22
Эмерсон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
5
Перишич
9
Кейн
47
Ришарлисон
3-2-4-1
13
Лопес
99
Мбемба
2
Жиго
3
Байи
92
Клосс
17
Тавареш
8
Жерсон
21
Ронжье
6
Гендузи
17
Верету
97
Суарес
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
21
Ромеро
5
Танганга
5
Танганга
21
Ромеро
7
Сон
2
Доэрти
2
Доэрти
7
Сон
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
22
Эмерсон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
22
Эмерсон
92
Клосс
23
Колашинац
23
Колашинац
92
Клосс
8
Жерсон
26
Балерди
26
Балерди
8
Жерсон
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
97
Суарес
77
Арит
77
Арит
97
Суарес
2
Жиго
7
Ундер
7
Ундер
2
Жиго
Остались в запасе
Тоттенхэм
Марсель
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Димитри Пайет
АП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Тоттенхэм - Марсель
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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