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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Ювентус
ПСЖ - Ювентус: обзор матча 06 сентября 2022
ПСЖ
06.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
5'
К. Мбаппе
22'
К. Мбаппе
53'
У. МакКенни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ювентус
Замена
Р. Саншеш
️️️️
М. Верратти
87'
87'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Рабьо
Замена
К. Солер
️️️️
Л. Месси
84'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Витинья
78'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Хакими
78'
74'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Х. Куадрадо
73'
Желтая карточка
Данило
68'
Замена
М. Локателли
️️️️
А. Милик
Желтая карточка
М. Верратти
65'
53'
ГОЛ! 2:1!
У. МакКенни
Пас отдал
Ф. Костич
46'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Ф. Миретти
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Миретти
25'
Желтая карточка
Бремер
Желтая карточка
С. Рамос
25'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Хакими
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛАЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПАЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Хуан Куадрадо
ПАЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
93
Рамос
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Хакими
6
Верратти
17
Витинья
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-2-2-1-2
1
Перин
13
Данило
19
Бонуччи
3
Бремер
7
Куадрадо
5
Паредес
21
Миретти
12
Рабьо
18
Костич
30
Милик
28
Влахович
2
Хакими
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Хакими
17
Витинья
2
Перейра
2
Перейра
17
Витинья
10
Месси
18
Солер
18
Солер
10
Месси
6
Верратти
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Верратти
7
Куадрадо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Куадрадо
30
Милик
5
Локателли
5
Локателли
30
Милик
21
Миретти
22
МакКенни
22
МакКенни
21
Миретти
12
Рабьо
9
Кен
9
Кен
12
Рабьо
Остались в запасе
ПСЖ
Ювентус
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча ПСЖ - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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