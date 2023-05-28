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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Заря
Александрия - Заря: обзор матча 28 мая 2023
Александрия
28.05.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Заря
9'
Н. Русин
24'
С. Булеца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Заря
90'
+4
Замена
М. Смиян
️️️️
В. Бражко
Замена
I. Matiushenko
️️️️
А. Шулянский
89'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
Д. Скорко
76'
74'
Замена
В. Погорилый
️️️️
С. Булеца
73'
Замена
П. Полегенько
️️️️
Н. Русин
Желтая карточка
Д. Скорко
69'
Замена
О. Кожушко
️️️️
А. Кулаков
67'
64'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
Д. Антюх
64'
Замена
А. Хахлев
️️️️
Д. Мишнев
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
56'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
С. Рыбалка
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Булеца
Пас отдал
Н. Русин
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Русин
Пас отдал
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Ivan Davydenko
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Шевченко
4
Бабогло
18
Логинов
22
Скорко
11
Мирошниченко
23
Копина
37
Рыбалка
66
Сигеев
14
Шулянский
6
Ковалец
10
Кулаков
3-2-2-2-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
17
Вантух
44
Батагов
6
Бражко
28
Шахов
15
Мишнев
10
Булеца
9
Антюх
31
Русин
14
Шулянский
29
29
14
Шулянский
37
Рыбалка
95
Мустафаев
95
Мустафаев
37
Рыбалка
22
Скорко
93
Кобзарь
93
Кобзарь
22
Скорко
10
Кулаков
7
Кожушко
7
Кожушко
10
Кулаков
31
Русин
28
Полегенько
28
Полегенько
31
Русин
9
Антюх
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
9
Антюх
15
Мишнев
99
Хахлев
99
Хахлев
15
Мишнев
6
Бражко
2
Смиян
2
Смиян
6
Бражко
10
Булеца
88
Погорилый
88
Погорилый
10
Булеца
Остались в запасе
Александрия
Заря
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
23
Ivan Davydenko
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
23
Ivan Davydenko
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Александрия - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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