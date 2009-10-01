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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Фенербахче
Шериф - Фенербахче: обзор матча 01 октября 2009
Шериф
01.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
53'
Алекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Фенербахче
Замена
Ведерсон
️️️️
С. Шентюрк
Желтая карточка
И. Карпович
Замена
В. Волков
️️️️
А. Суворов
Замена
А. Дьеду
️️️️
Р. Цыня
Замена
Дейвид
️️️️
У. Борал
Замена
М. Топуз
️️️️
К. Казим-Ричардс
Замена
А. Корнеенков
️️️️
К. Арбанэш
ГОЛ! 0:1!
Алекс
Желтая карточка
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
1
Станислав Намашко
ВР
2
Рустам Цыня
ЦЗ
18
Игорь Карпович
ЦЗ
5
Важа Тархнишвили
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
0
Луис Антонио Родригес
ЦП
17
Флорен Руамба
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
18
Константин Арбанэш
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Леонид Кучук
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
58
Билика
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
16
Кристиан
АП
10
Алекс
АП
23
Семих Шентюрк
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Шериф
0
Александр Меленчук
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
27
Виталий Булат
ЦП
4
Андрей Вербецкий
ЦП
7
Андрей Корнеенков
ЦП
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
6
Ведерсон
ЛВ
17
Али Билгин
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
38
Мехмет Топуз
ПП
8
Дейвид
ПП
4-5-1
1
Намашко
2
Цыня
18
Карпович
5
Тархнишвили
14
Балима
0
Родригес
17
Руамба
16
Суворов
18
Арбанэш
30
Кучук
21
Ерохин
3-1-2-3-1
1
Демирель
19
Тураджи
58
Билика
14
Лугано
3
Карлос
25
Белезоглу
25
Борал
10
Алекс
23
Шентюрк
16
Кристиан
91
Казим-Ричардс
16
Суворов
3
Волков
3
Волков
16
Суворов
18
Арбанэш
7
Корнеенков
7
Корнеенков
18
Арбанэш
2
Цыня
21
Дьеду
21
Дьеду
2
Цыня
91
Казим-Ричардс
38
Топуз
38
Топуз
91
Казим-Ричардс
25
Борал
8
Дейвид
8
Дейвид
25
Борал
23
Шентюрк
6
Ведерсон
6
Ведерсон
23
Шентюрк
Остались в запасе
Шериф
Фенербахче
27
Виталий Булат
ЦП
4
Андрей Вербецкий
ЦП
0
Александр Меленчук
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
17
Али Билгин
ЦП
1
Волкан Бабакан
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
27
Виталий Булат
ЦП
4
Андрей Вербецкий
ЦП
0
Александр Меленчук
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
Остались в запасе
17
Али Билгин
ЦП
1
Волкан Бабакан
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Шериф - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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