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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Милтон Кинс Донс
Уотфорд - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 августа 2022
Уотфорд
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Милтон Кинс Донс
Замена
Д. Моррис
️️️️
М. Поллок
81'
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
Ж. Унгбо
81'
79'
Замена
И. Робсон
️️️️
Д. Девой
76'
Желтая карточка
Д. Девой
Замена
А. Блэйк
️️️️
Я. Асприлья
73'
64'
Замена
Д. Кемп
️️️️
Л. Барри
63'
Замена
Д. Такер
️️️️
Д. Харви
Замена
К. Сема
️️️️
К. Кэткарт
60'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Э. Кайембе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Милтон Кинс Донс
18
Генри Лоуренс
ПЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Доусон Девой
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
3
Даниэль Харви
ЦФ
33
Зак Джулс
ЦФ
1
Джейми Камминг
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
Милтон Кинс Донс
7
Итан Робсон
ЦП
5
Джек Такер
ЦФ
37
Натан Холланд
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
3-1-1-1-4
40
Окойе
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
2
Гаспар
39
Кайембе
32
Гослинг
22
Асприлья
6
Поллок
7
Манай
15
Байо
15
Унгбо
1-1-5
18
Лоуренс
8
Смит
11
Барри
1
Камминг
33
Джулс
3
Харви
28
Григг
6
Поллок
3
Моррис
3
Моррис
6
Поллок
15
Унгбо
22
Сьерральта
22
Сьерральта
15
Унгбо
20
Кэткарт
12
Сема
12
Сема
20
Кэткарт
39
Кайембе
8
Чодури
8
Чодури
39
Кайембе
22
Асприлья
15
Блэйк
15
Блэйк
22
Асприлья
10
Девой
7
Робсон
7
Робсон
10
Девой
3
Харви
5
Такер
5
Такер
3
Харви
11
Барри
10
Кемп
10
Кемп
11
Барри
Остались в запасе
Уотфорд
Милтон Кинс Донс
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
7
Шакай Форде
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
37
Натан Холланд
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
7
Шакай Форде
ЦП
Остались в запасе
37
Натан Холланд
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Уотфорд - Милтон Кинс Донс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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