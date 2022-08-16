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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Буде-Глимт - Динамо Загреб
Буде-Глимт - Динамо Загреб: обзор матча 16 августа 2022
Буде-Глимт
16.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Динамо Загреб
37'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Динамо Загреб
87'
Желтая карточка
Э. Дилавер
Замена
А. Гренбек
️️️️
Э. Хаген
82'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Д. Мвука
81'
77'
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Батурина
69'
Замена
М. Эмрели
️️️️
М. Оршич
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
68'
52'
Желтая карточка
Й. Мишич
46'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Й. Дрмич
46'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Д. Шпикич
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Д. Мвука
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
АП
90
Амаль Пеллегрино
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
77
Дарио Шпикич
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
99
Мислав Оршич
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Маркус Андерсен
ВР
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
77
Лукаш Кубр
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
4-3-1-2
12
Хайкин
38
Амундсен
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
22
Мвука
15
Салвесен
90
Пеллегрино
4-4-1-1
25
Ливакович
33
Ристовски
44
Шутало
5
Лауритсен
77
Шпикич
45
Адеми
27
Мишич
20
Батурина
10
Любичич
99
Оршич
18
Дрмич
18
Хаген
11
Гренбек
11
Гренбек
18
Хаген
22
Мвука
7
Коомсон
7
Коомсон
22
Мвука
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
77
Шпикич
17
Иванушец
17
Иванушец
77
Шпикич
20
Батурина
14
Гояк
14
Гояк
20
Батурина
18
Дрмич
9
Петкович
9
Петкович
18
Дрмич
99
Оршич
11
Эмрели
11
Эмрели
99
Оршич
Остались в запасе
Буде-Глимт
Динамо Загреб
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Маркус Андерсен
ВР
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
77
Лукаш Кубр
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Маркус Андерсен
ВР
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
77
Лукаш Кубр
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Буде-Глимт - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
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