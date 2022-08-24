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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Буде-Глимт
Динамо Загреб - Буде-Глимт: обзор матча 24 августа 2022
Динамо Загреб
24.08.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Буде-Глимт
4'
М. Оршич
35'
Б. Петкович
117'
Й. Дрмич
120'
П. Бочкай
70'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Буде-Глимт
ГОЛ! 4:1!
П. Бочкай
Пас отдал
Й. Дрмич
120'
ГОЛ! 3:1!
Й. Дрмич
117'
111'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
Б. Вембангомо
Желтая карточка
С. Мохаррами
109'
106'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
106'
Замена
Г. Ветти
️️️️
И. Амундсен
104'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Д. Мвука
Желтая карточка
А. Гояк
92'
Замена
П. Бочкай
️️️️
А. Адеми
91'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
91'
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мвука
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Оршич
82'
Замена
Э. Дилавер
️️️️
Д. Перич
71'
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Гренбек
Пас отдал
У. Салтнес
63'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
63'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Э. Хаген
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Батурина
60'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Шпикич
60'
59'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
ГОЛ! 2:0!
Б. Петкович
Пас отдал
С. Ристовски
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Оршич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
14
Амер Гояк
АП
17
Лука Менало
ЦФ
20
Габриэль Рукавина
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Маркус Андерсен
ВР
77
Лукаш Кубр
ЛВ
11
Альберт Гренбек
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
3-3-3-1
25
Ливакович
44
Шутало
55
Перич
33
Ристовски
10
Любичич
45
Адеми
20
Батурина
77
Шпикич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
4-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
38
Амундсен
22
Хейбротен
2
Сампстед
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
15
Салвесен
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
55
Перич
66
Дилавер
66
Дилавер
55
Перич
20
Батурина
14
Гояк
14
Гояк
20
Батурина
45
Адеми
12
Бочкай
12
Бочкай
45
Адеми
77
Шпикич
11
Эмрели
11
Эмрели
77
Шпикич
99
Оршич
18
Дрмич
18
Дрмич
99
Оршич
18
Хаген
11
Гренбек
11
Гренбек
18
Хаген
10
Ветлесен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
10
Ветлесен
38
Амундсен
18
Ветти
18
Ветти
38
Амундсен
5
Вембангомо
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
5
Вембангомо
22
Мвука
7
Коомсон
7
Коомсон
22
Мвука
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
Остались в запасе
Динамо Загреб
Буде-Глимт
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Габриэль Рукавина
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Габриэль Рукавина
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Маркус Андерсен
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Динамо Загреб - Буде-Глимт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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