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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Трабзонспор
Копенгаген - Трабзонспор: обзор матча 16 августа 2022
Копенгаген
16.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Трабзонспор
9'
В. Классон
48'
Л. Лерагер
79'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Трабзонспор
Замена
М. Стаменич
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
89'
89'
Замена
Д. Токез
️️️️
А. Омюр
85'
Желтая карточка
Джанини
Желтая карточка
Д. Вавро
85'
84'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
81'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
П. Бьель
81'
79'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
А. Омюр
Замена
В. Бевинг
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
68'
58'
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Сиопис
58'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Денсвил
ГОЛ! 2:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
Д. Вавро
48'
46'
Замена
Джанини
️️️️
Ж. Куасси
44'
Желтая карточка
Ж. Куасси
Желтая карточка
Л. Лерагер
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
10
Энис Барди
АП
98
Каган Морадаоглу
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
34
Кристиансен
3
Вавро
5
Хочолава
4
Дикс
21
Лерагер
6
Зека
10
Харальдссон
7
Классон
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
4-2-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
14
Уго
17
Эльмали
6
Сиопис
33
Омюр
17
Куасси
9
Бакасетас
7
Трезеге
14
Корнелиус
10
Харальдссон
11
Бевинг
11
Бевинг
10
Харальдссон
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
16
Бьель
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
6
Стаменич
6
Стаменич
8
Фалк-Йенсен
6
Сиопис
10
Барди
10
Барди
6
Сиопис
4
Денсвил
5
Бартра
5
Бартра
4
Денсвил
33
Омюр
24
Токез
24
Токез
33
Омюр
17
Куасси
21
Джанини
21
Джанини
17
Куасси
Остались в запасе
Копенгаген
Трабзонспор
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
16
Керем Шен
ЦП
98
Каган Морадаоглу
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
16
Керем Шен
ЦП
98
Каган Морадаоглу
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Копенгаген - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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