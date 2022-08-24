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Лига чемпионов 2026/2027
Трабзонспор - Копенгаген
Трабзонспор - Копенгаген: обзор матча 24 августа 2022
Трабзонспор
24.08.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Копенгаген
Желтая карточка
М. Бартра
90'
+3
85'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Л. Лерагер
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Джанини
79'
79'
Замена
М. Карамоко
️️️️
П. Бьель
79'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
В. Классон
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Д. Токез
73'
70'
Желтая карточка
М. Райан
Замена
Трезеге
️️️️
А. Омюр
66'
63'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
М. Дарами
48'
Желтая карточка
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
10
Энис Барди
АП
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
16
Керем Шен
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
17
Эльмали
4
Денсвил
5
Бартра
17
Стригер Ларсен
33
Омюр
6
Сиопис
24
Токез
10
Барди
14
Корнелиус
21
Джанини
4-2-3-1
13
Райан
4
Дикс
5
Хочолава
3
Вавро
34
Кристиансен
6
Зека
21
Лерагер
9
Дарами
16
Бьель
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
21
Джанини
9
Бакасетас
9
Бакасетас
21
Джанини
24
Токез
17
Куасси
17
Куасси
24
Токез
33
Омюр
7
Трезеге
7
Трезеге
33
Омюр
21
Лерагер
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
21
Лерагер
7
Классон
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Классон
9
Дарами
18
Мукаиру
18
Мукаиру
9
Дарами
16
Бьель
9
Карамоко
9
Карамоко
16
Бьель
Остались в запасе
Трабзонспор
Копенгаген
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
51
Андреас Дитмер
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Трабзонспор - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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