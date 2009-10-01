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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гамбург - Хапоэль ТА
Гамбург - Хапоэль ТА: обзор матча 01 октября 2009
Гамбург
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
4 : 2
Завершен
Хапоэль ТА
4'
М. Берг
12'
М. Берг
40'
Э. Элиа
77'
З. Роберто
37'
И. Шехтер
61'
С. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хапоэль ТА
Замена
Э. Захави
️️️️
Д. Бондарв
Замена
Д. Питройпа
️️️️
М. Петрич
Замена
Р. Теше
️️️️
З. Роберто
ГОЛ! 4:2!
З. Роберто
Желтая карточка
С. Йебоа
Замена
Р. Дуани
️️️️
Н. Вучичевич
Пенальти не реализован!
З. Роберто
Красная карточка
В. Бадир
ГОЛ! 3:2!
С. Йебоа
Замена
Р. Кастелен
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 3:1!
Э. Элиа
ГОЛ! 2:1!
И. Шехтер
Замена
И. Шехтер
️️️️
З. Ментешашвили
ГОЛ! 2:0!
М. Берг
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
10
Валид Бадир
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
26
Авихай Ядин
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
0
Неманья Вучичевич
ЦФ
0
Самуэл Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Хапоэль ТА
0
Ниль Абарбанель
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Омри Кенде
ЛЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
17
Мааран Лала
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-3-1-2
1
Рост
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
55
Демель
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
8
Торун
33
Петрич
33
Берг
4-4-2
1
Эньяма
12
Бондарв
10
Бадир
3
Да Силва
19
Бен-Даян
10
Натхо
28
Вермут
18
Ментешашвили
26
Ядин
0
Йебоа
0
Вучичевич
11
Элиа
10
Кастелен
10
Кастелен
11
Элиа
33
Петрич
11
Питройпа
11
Питройпа
33
Петрич
12
Зе Роберто
8
Теше
8
Теше
12
Зе Роберто
0
Вучичевич
29
Дуани
29
Дуани
0
Вучичевич
12
Бондарв
7
Захави
7
Захави
12
Бондарв
18
Ментешашвили
9
Шехтер
9
Шехтер
18
Ментешашвили
Остались в запасе
Гамбург
Хапоэль ТА
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
0
Ниль Абарбанель
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Омри Кенде
ЛЗ
17
Мааран Лала
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
0
Ниль Абарбанель
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Омри Кенде
ЛЗ
17
Мааран Лала
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Гамбург - Хапоэль ТА
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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