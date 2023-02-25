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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 25 февраля 2023
Олимпиакос
25.02.2023, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
Вторая желтая
С. Папастатопулос
90'
+9
Желтая карточка
М. Врусаи
89'
88'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Бернард
Замена
М. Врусаи
️️️️
С. Каньос
88'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Фортунис
81'
Замена
Рамон
️️️️
О. Рябчук
81'
74'
Желтая карточка
Р. Перес
73'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Д. Курбелис
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
69'
Замена
Г. Масурас
️️️️
П. Бьель
69'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
64'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
62'
62'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Г. Вагианнидис
62'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
56'
Желтая карточка
А. Бриноли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
23
Родиней
6
М'Вила
16
Ин Бом
16
Бьель
7
Фортунис
7
Каньос
94
Бакамбу
3-3-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
31
Шарлия
27
Хуанкар
6
Курбелис
21
Перес
7
Мансини
34
Паласиос
11
Бернард
7
Иоаннидис
5
Рябчук
13
Рамон
13
Рамон
5
Рябчук
7
Фортунис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Каньос
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Каньос
16
Бьель
7
Масурас
7
Масурас
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
13
Вагианнидис
27
Коцирас
27
Коцирас
13
Вагианнидис
11
Бернард
6
Цокай
6
Цокай
11
Бернард
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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