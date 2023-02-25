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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Астерас
АЕК - Астерас: обзор матча 25 февраля 2023
АЕК
25.02.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Астерас
32'
С. Араухо
77'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Астерас
Замена
К. Галанопулос
️️️️
С. Араухо
78'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Гачинович
77'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
68'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
Пас отдал
Д. Вида
32'
11'
Желтая карточка
Х. Барралес
Желтая карточка
Г. Цавеллас
11'
4'
Красная карточка
М. Гардавски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
4-1-2-3
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
33
Цавеллас
12
Рота
16
Йонссон
25
Пинеда
8
Гачинович
39
Амрабат
21
Араухо
99
Гарсия
3-2-2-1-1
1
Пападопулос
18
Атьенца
87
Жуканович
69
Алагбе
2
Кармона
24
Альварес
25
Гардавски
8
Мунафо
7
Тилика
9
Барралес
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
21
Араухо
6
Галанопулос
6
Галанопулос
21
Араухо
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
Остались в запасе
АЕК
Астерас
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
23
Адриан Риера
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча АЕК - Астерас
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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