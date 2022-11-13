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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 13 ноября 2022
Олимпиакос
13.11.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - АЕК
Желтая карточка
Я. М'Вила
90'
+8
Желтая карточка
С. Папастатопулос
90'
Замена
А. Камара
️️️️
Пипа
89'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Х. Родригес
89'
Замена
М. Врусаи
️️️️
П. Бьель
82'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
82'
81'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
Желтая карточка
О. Рябчук
79'
75'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Н. Амрабат
72'
Желтая карточка
А. Мукуди
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
61'
40'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
5
Андреас Ндой
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
2
Пипа
6
М'Вила
5
Ндой
16
Ин Бом
7
Масурас
16
Бьель
23
Родригес
94
Бакамбу
4-1-2-3
33
Атанасиадис
2
Мукуди
5
Мохаммади
12
Рота
21
Вида
16
Йонссон
8
Гачинович
25
Пинеда
39
Амрабат
99
Гарсия
21
Араухо
2
Пипа
20
Камара
20
Камара
2
Пипа
23
Родригес
7
Фортунис
7
Фортунис
23
Родригес
16
Бьель
17
Врусаи
17
Врусаи
16
Бьель
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
39
Амрабат
9
ван Верт
9
ван Верт
39
Амрабат
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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