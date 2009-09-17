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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Рома
Базель - Рома: обзор матча 17 сентября 2009
Базель
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Рома
12'
Карлитуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Рома
Замена
Б. Ферати
️️️️
А. Фрай
Замена
️️️️
М. Штреллер
Желтая карточка
Д. Писарро
Желтая карточка
Ч. Атан
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Ф. Коcтанцо
Замена
С. Губерти
️️️️
Ж. Менез
+1
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 1:0!
Карлитуш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
4
Чагдаш Атан
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
11
Скотт Чипперфилд
ПЗ
19
Давид Абрахам
ЛП
88
Кабрал
ЦП
10
Карлитуш
ЦП
14
Валентин Штокер
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
10
Жулио Баптиста
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
14
Серкан Шахин
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Даниэль Унал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
35
Орхан Мустафи
ЦФ
Рома
1
Артур
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-4-2
17
Коcтанцо
4
Атан
22
Инкум
4
Сафари
11
Чипперфилд
19
Абрахам
88
Кабрал
10
Карлитуш
14
Штокер
13
Фрай
9
Штреллер
4-4-2
12
Сержио
16
Мотта
8
Бурдиссо
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
10
Баптиста
16
Де Росси
7
Писарро
10
Тотти
7
Менез
13
Фрай
28
Ферати
28
Ферати
13
Фрай
7
Менез
8
Губерти
8
Губерти
7
Менез
10
Баптиста
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Баптиста
Остались в запасе
Базель
Рома
26
Даниэль Унал
ЦП
14
Серкан Шахин
ЦЗ
35
Орхан Мустафи
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Артур
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
26
Даниэль Унал
ЦП
14
Серкан Шахин
ЦЗ
35
Орхан Мустафи
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
1
Артур
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Базель - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Энрике Андрес Сампер (оба - Испания)
Делегат:
Армен Минасян (Армения)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:50 (прямая)
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