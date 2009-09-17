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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Селтик
Хапоэль ТА - Селтик: обзор матча 17 сентября 2009
Хапоэль ТА
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Селтик
75'
Н. Вучичевич
88'
М. Лала
25'
Г. Самарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Селтик
Желтая карточка
С. Макдональд
Замена
С. Макдональд
️️️️
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 2:1!
М. Лала
Замена
В. Мерей
️️️️
Н. Вучичевич
ГОЛ! 1:1!
Н. Вучичевич
Замена
К. Киллен
️️️️
Г. Самарас
Замена
Э. Захави
️️️️
Б. Натхо
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Л. Н'Гуэмо
Замена
М. Лала
️️️️
З. Ментешашвили
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Ядин
Желтая карточка
Э. МакГиди
ГОЛ! 0:1!
Г. Самарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
26
Авихай Ядин
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
0
Самуэл Йебоа
ЦФ
0
Неманья Вучичевич
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хапоэль ТА
0
Ниль Абарбанель
ВР
24
Йехуда Хута
ЦЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
8
Роэй Гордана
АП
12
Виктор Мерей
ЦФ
17
Мааран Лала
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
33
Крис Киллен
ЦФ
77
Скотт Макдональд
ЦФ
4-4-2
1
Эньяма
23
Кенде
3
Да Силва
10
Бадир
19
Бен-Даян
26
Ядин
18
Ментешашвили
28
Вермут
10
Натхо
0
Вучичевич
0
Йебоа
3-2-3-1-1
1
Боруц
6
МакМанус
5
Колдуэлл
4
Ловенс
20
Хинкель
13
Фокс
21
Н'Гуэмо
8
Браун
15
Мэлони
46
МакГиди
30
Самарас
0
Вучичевич
12
Мерей
12
Мерей
0
Вучичевич
18
Ментешашвили
17
Лала
17
Лала
18
Ментешашвили
10
Натхо
7
Захави
7
Захави
10
Натхо
21
Н'Гуэмо
38
МакГинн
38
МакГинн
21
Н'Гуэмо
30
Самарас
33
Киллен
33
Киллен
30
Самарас
5
Колдуэлл
77
Макдональд
77
Макдональд
5
Колдуэлл
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Селтик
24
Йехуда Хута
ЦЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
0
Ниль Абарбанель
ВР
8
Роэй Гордана
АП
Главный тренер
Эли Гутман
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
20
Марк Кросас
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
24
Йехуда Хута
ЦЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
0
Ниль Абарбанель
ВР
8
Роэй Гордана
АП
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
20
Марк Кросас
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Хапоэль ТА - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
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