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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дженоа - Славия
Дженоа - Славия: обзор матча 17 сентября 2009
Дженоа
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Славия
4'
А. Сапатер
39'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Славия
Замена
Д. Место
️️️️
А. Сапатер
Замена
Л. Фигуэроа
️️️️
Э. Креспо
Замена
О. Миланетто
️️️️
Х. Харджа
Замена
П. Грайциар
️️️️
Д. Васильевич
Замена
Л. Волешак
️️️️
Т. Белаид
Замена
Р. Наумов
️️️️
З. Шенкержик
ГОЛ! 2:0!
Д. Скулли
ГОЛ! 1:0!
А. Сапатер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Славия
28
Мартин Ваняк
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
22
Беньямин Вомачка
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Душан Васильевич
ЦП
21
Тиджани Белаид
ЦП
8
Петр Янда
ЦП
4
Хосине Рагуэд
ЦП
14
Зденек Шенкержик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Омар Миланетто
ЦП
30
Лусиано Фигуэроа
ЦФ
Славия
31
Денис Романовс
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
7
Петр Трапп
ОП
23
Ладислав Волешак
ЦП
29
Петер Грайциар
ПП
18
Ристе Наумов
ЦФ
4-3-3
32
Амелия
24
Моретти
4
Кришито
4
Томович
16
Боккетти
0
Сапатер
13
Харджа
7
Росси
8
Паласио
9
Креспо
10
Скулли
3-2-4-1
28
Ваняк
14
Глоушек
33
Челустка
17
Сухи
22
Вомачка
19
Крайчик
21
Белаид
8
Янда
4
Рагуэд
6
Васильевич
14
Шенкержик
9
Креспо
30
Фигуэроа
30
Фигуэроа
9
Креспо
0
Сапатер
27
Место
27
Место
0
Сапатер
13
Харджа
0
Миланетто
0
Миланетто
13
Харджа
21
Белаид
23
Волешак
23
Волешак
21
Белаид
14
Шенкержик
18
Наумов
18
Наумов
14
Шенкержик
6
Васильевич
29
Грайциар
29
Грайциар
6
Васильевич
Остались в запасе
Дженоа
Славия
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
31
Денис Романовс
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
7
Петр Трапп
ОП
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
31
Денис Романовс
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
7
Петр Трапп
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Дженоа - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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