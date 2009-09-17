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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Андерлехт
Динамо Загреб - Андерлехт: обзор матча 17 сентября 2009
Динамо Загреб
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
74'
В. Бернардес
89'
Ж. Лежар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Андерлехт
ГОЛ! 0:2!
Ж. Лежар
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Суарес
Замена
И. Томечак
️️️️
Этто
Замена
И. Сивонич
️️️️
Саммир
ГОЛ! 0:1!
В. Бернардес
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Ш. Куяте
Замена
М. Слепичка
️️️️
Д. Пападопулос
Желтая карточка
М. Бадель
Желтая карточка
Буба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Томислав Бутина
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
19
Саммир
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
3
Денис Главина
ЦФ
10
Мирослав Слепичка
ЦФ
24
Илия Сивонич
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-2
1
Бутина
25
Куфре
6
Ловрен
0
Ковач
77
Этто
77
Моралес
21
Врдоляк
19
Саммир
47
Бадель
9
Манджукич
33
Пападопулос
4-1-4-1
1
Прото
26
Бернардес
23
Юхас
3
Дешахт
3
Мазух
8
Куяте
6
Билья
30
Жилле
90
Буба
11
Буссуфа
7
Суарес
77
Этто
27
Томечак
27
Томечак
77
Этто
33
Пападопулос
10
Слепичка
10
Слепичка
33
Пападопулос
19
Саммир
24
Сивонич
24
Сивонич
19
Саммир
8
Куяте
30
Лежар
30
Лежар
8
Куяте
7
Суарес
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Суарес
Остались в запасе
Динамо Загреб
Андерлехт
3
Денис Главина
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Марьян Влак
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
3
Денис Главина
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Остались в запасе
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Статистика матча Динамо Загреб - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
21.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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