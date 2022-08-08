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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Тернана
Кремонезе - Тернана: обзор матча 08 августа 2022
Кремонезе
08.08.2022, понедельник, 22:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Тернана
15'
Л. Богдан (АГ)
22'
Д. Окереке
60'
Д. Куальята
57'
А. Палумбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Тернана
88'
Желтая карточка
А. Палумбо
Желтая карточка
Д. Куальята
86'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
П. Гильоне
80'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
80'
ГОЛ! 3:1!
Д. Куальята
60'
Желтая карточка
Л. Серникола
59'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
58'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
58'
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Палумбо
Желтая карточка
В. Кирикеш
45'
+1
45'
Желтая карточка
L. Ghiringhelli
35'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
ГОЛ! 2:0!
Д. Окереке
Пас отдал
М. Кастаньетти
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Богдан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
14
Эмануэле Валери
ЦФ
17
Леонардо Серникола
ЦФ
4
Микеле Кастаньетти
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Тернана
21
Лука Богдан
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
92
Кристиан Буонаюто
ЦФ
Тернана
22
Титас Крапикас
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3-1-1-5
13
Раду
22
Васкес
21
Кирикеш
18
Гильоне
18
Пикель
98
Дзанимачча
17
Серникола
74
Тсаджут
29
Окереке
4
Кастаньетти
14
Валери
1-3-2
21
Богдан
87
Мартелла
5
Палумбо
18
Ди Таччио
23
6
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
18
Гильоне
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
18
Гильоне
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
Остались в запасе
Кремонезе
Тернана
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Статистика матча Кремонезе - Тернана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
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Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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