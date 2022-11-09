Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Текстильщик
Чертаново - Текстильщик: обзор матча 09 ноября 2022
Чертаново
09.11.2022, среда, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Текстильщик
Желтая карточка
М. Лямзин
86'
Замена
М. Лямзин
️️️️
Н. Сулейманов
67'
Желтая карточка
Н. Сулейманов
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
47
Кирилл Фурман
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
14
Радий Ямлиханов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
8
Артем Селюков
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
6
Никита Сулейманов
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
10
Александр Конев
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЦЗ
27
Александр Евинов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Чертаново
1
Владимир Задирака
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
42
Антон Хомяков
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
13
Михаил Лямзин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Текстильщик
1
Никита Яворский
ВР
45
Даниил Седов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЛВ
22
Егор Вербин
ОП
17
Максим Батов
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
9
Андрей Чесноков
АП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
4-3-1-2
55
Радионов
47
Фурман
4
Редькович
14
Ямлиханов
34
Дудкин
8
Селюков
70
Левин
6
Сулейманов
15
Тюменцев
9
Савельев
10
Конев
3-1-4-2
15
Кашинцев
27
Евинов
7
Вазитдинов
80
Климов
90
Лях
27
Калугин
9
Сентюрин
4
Елисеев
20
Мацхарашвили
7
Жиронкин
9
Карпук
6
Сулейманов
13
Лямзин
13
Лямзин
6
Сулейманов
Остались в запасе
Чертаново
Текстильщик
18
Александр Надольский
АП
1
Владимир Задирака
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
69
Максим Якименко
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
22
Егор Вербин
ОП
1
Никита Яворский
ВР
45
Даниил Седов
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
9
Андрей Чесноков
АП
10
Кирилл Корольков
ЛВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
18
Александр Надольский
АП
1
Владимир Задирака
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
69
Максим Якименко
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
1
Никита Яворский
ВР
45
Даниил Седов
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
9
Андрей Чесноков
АП
10
Кирилл Корольков
ЛВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Чертаново - Текстильщик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Александр Захаров (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Иван Трушкин (Москва)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Текстильщик
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+