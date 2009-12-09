Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Дебрецен
Лион - Дебрецен: обзор матча 09 декабря 2009
Лион
09.12.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
4 : 0
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Дебрецен
Замена
Р. Фецешин
️️️️
П. Сакай
Замена
️️️️
Ж. Макун
Замена
Лисандро
️️️️
Б. Гомис
Замена
З. Кишш
️️️️
Л. Рамос
Замена
Ч. Бернат
️️️️
Л. Боднар
Желтая карточка
Л. Рамос
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Гову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ОП
19
Сезар Дельгадо
ЦП
8
Сидней Гову
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
10
Ласло Боднар
ПЗ
55
Петер Сакай
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
25
Золтан Селеши
ЦП
77
Петер Цвиткович
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Дебрецен
87
Иштван Верпец
ВР
16
Адам Комлоши
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
41
Лорант Олах
ЦФ
9
Роберт Фецешин
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
4
Бумсонг
15
Ревейер
25
Гоналон
17
Макун
7
Бастос
19
Дельгадо
8
Гову
18
Гомис
4-5-1
12
Пантич
10
Боднар
24
Миядиноски
17
Месарош
86
Лацко
77
Цвиткович
33
Варга
12
Рамос
25
Селеши
55
Сакай
9
Кулибали
8
Гову
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гову
18
Гомис
9
Лисандро
9
Лисандро
18
Гомис
55
Сакай
9
Фецешин
9
Фецешин
55
Сакай
10
Боднар
22
Бернат
22
Бернат
10
Боднар
12
Рамос
30
Кишш
30
Кишш
12
Рамос
Остались в запасе
Лион
Дебрецен
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
Главный тренер
Паулу Фонсека
41
Лорант Олах
ЦФ
7
Тибор Домби
ЦП
87
Иштван Верпец
ВР
16
Адам Комлоши
ЦЗ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
Остались в запасе
41
Лорант Олах
ЦФ
7
Тибор Домби
ЦП
87
Иштван Верпец
ВР
16
Адам Комлоши
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Лион - Дебрецен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Сенке Глиндеманн (оба - Германия)
Резервный судья:
Феликс Цваер (Германия)
Делегат:
Нодар Ахалкаци (Грузия)
Инспектор:
Шарль Шаак (Люксембург)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 02:50 (в записи)
Новости команд
Все
Лион
Дебрецен
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+