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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Порту
АПОЭЛ - Порту: обзор матча 03 ноября 2009
АПОЭЛ
03.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Порту
84'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Порту
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Р. Фалькао
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
А. Папафанасиу
️️️️
Х. Контис
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Замена
Т. Коста
️️️️
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Э. Пинту
Замена
Э. Фариас
️️️️
К. Родригес
Замена
Н. Александру
️️️️
Ж. Паулиста
Замена
Б. Грнчаров
️️️️
М. Элиа
Желтая карточка
М. Элиа
Желтая карточка
К. Хараламбидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
24
Христос Контис
ЦЗ
24
Йоост Брурсе
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
23
Элиу Пинту
ОП
17
Маринос Сациас
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
20
Жеан Паулиста
ЦФ
30
Ненад Миросавлевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Фернандо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
6
Димитрис Кириаку
ЦП
33
Хрисис Михаил
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
37
Марио Брешка
ЦФ
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
18
Рикардо Диас
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
4-1-3-2
22
Хиотис
19
Элиа
24
Контис
24
Брурсе
7
Пурсайтидис
23
Пинту
17
Сациас
26
Мораиш
10
Хараламбидис
30
Миросавлевич
20
Паулиста
4-1-3-1-1
1
Элтон
22
Сэпунару
22
Алвеш
6
Роланду
2
Перейра
5
Фернандо
13
Гуарин
14
Мейрелеш
7
Родригес
7
Халк
9
Фалькао
24
Контис
9
Папафанасиу
9
Папафанасиу
24
Контис
19
Элиа
6
Грнчаров
6
Грнчаров
19
Элиа
20
Паулиста
11
Александру
11
Александру
20
Паулиста
13
Гуарин
5
Коста
5
Коста
13
Гуарин
9
Фалькао
25
Беллуски
25
Беллуски
9
Фалькао
7
Родригес
9
Фариас
9
Фариас
7
Родригес
Остались в запасе
АПОЭЛ
Порту
37
Марио Брешка
ЦФ
6
Димитрис Кириаку
ЦП
88
Тасос Киссас
ВР
33
Хрисис Михаил
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
18
Рикардо Диас
ЦП
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
37
Марио Брешка
ЦФ
6
Димитрис Кириаку
ЦП
88
Тасос Киссас
ВР
33
Хрисис Михаил
ЦП
Остались в запасе
18
Рикардо Диас
ЦП
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча АПОЭЛ - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Резервный судья:
Роберто Понис (Словения)
Делегат:
Меезе Фернанд (Бельгия)
Инспектор:
Ойген Штригель (Германия)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:40 (в записи)
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