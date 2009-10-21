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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - АПОЭЛ
Порту - АПОЭЛ: обзор матча 21 октября 2009
Порту
21.10.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
33'
Халк
48'
Халк (П)
21'
А. Перейра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - АПОЭЛ
Желтая карточка
Элтон
Замена
К. Сэпунару
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Э. Фариас
️️️️
Р. Фалькао
Желтая карточка
Й. Брурсе
Замена
А. Папафанасиу
️️️️
М. Сациас
Красная карточка
М. Гонсалес
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
К. Родригес
Замена
Н. Александру
️️️️
Х. Михаил
Желтая карточка
М. Брешка
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Халк
Замена
М. Брешка
️️️️
К. Косовски
Желтая карточка
Б. Грнчаров
ГОЛ! 1:1!
Халк
Желтая карточка
М. Сациас
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Фернандо
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
24
Йоост Брурсе
ЦЗ
11
Камил Косовски
ЛП
23
Элиу Пинту
ОП
17
Маринос Сациас
ЦП
33
Хрисис Михаил
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
30
Ненад Миросавлевич
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Порту
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
14
Алекс
ЦФ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
6
Димитрис Кириаку
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
37
Марио Брешка
ЦФ
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
20
Жеан Паулиста
ЦФ
21
Марцин Жевлаков
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Элтон
2
Перейра
22
Алвеш
6
Роланду
7
Фусиле
5
Фернандо
7
Родригес
14
Мейрелеш
7
Халк
9
Фалькао
11
Гонсалес
3-1-5-1
22
Хиотис
6
Грнчаров
24
Брурсе
19
Элиа
23
Пинту
10
Хараламбидис
17
Сациас
33
Михаил
26
Мораиш
11
Косовски
30
Миросавлевич
14
Мейрелеш
22
Сэпунару
22
Сэпунару
14
Мейрелеш
7
Родригес
13
Гуарин
13
Гуарин
7
Родригес
9
Фалькао
9
Фариас
9
Фариас
9
Фалькао
11
Косовски
37
Брешка
37
Брешка
11
Косовски
17
Сациас
9
Папафанасиу
9
Папафанасиу
17
Сациас
33
Михаил
11
Александру
11
Александру
33
Михаил
Остались в запасе
Порту
АПОЭЛ
18
Рикардо Диас
ЦП
14
Алекс
ЦФ
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
6
Димитрис Кириаку
ЦП
20
Жеан Паулиста
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
21
Марцин Жевлаков
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
18
Рикардо Диас
ЦП
14
Алекс
ЦФ
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
Остались в запасе
6
Димитрис Кириаку
ЦП
20
Жеан Паулиста
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
21
Марцин Жевлаков
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Порту - АПОЭЛ
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Боргш (оба - Германия)
Резервный судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Делегат:
Небойша Ивкович (Сербия)
Инспектор:
Яп Ойленберг (Голландия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:55 (в записи)
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