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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Цюрих - Марсель
Цюрих - Марсель: обзор матча 21 октября 2009
Цюрих
21.10.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
69'
Г. Хайнце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Марсель
Вторая желтая
Л. Боннар
Замена
А. Абди
️️️️
Х. Маргайрас
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
Брандао
Замена
Д. Джурич
️️️️
М. Гаич
ГОЛ! 0:1!
Г. Хайнце
Желтая карточка
Л. Боннар
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Б. Шейру
Желтая карточка
С. Эгертер
Желтая карточка
Х. Маргайрас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
30
Ханну Тихинен
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
22
Флориан Штахель
ПЗ
7
Сильван Эгертер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
0
Оньекачи Оконкво
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
12
Александр Альфонс
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
9
Душан Джурич
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
4-3-1-1
1
Леони
2
Кох
21
Роша
30
Тихинен
22
Штахель
7
Эгертер
14
Гаич
0
Оконкво
5
Маргайрас
12
Альфонс
3-4-1-2
30
Манданда
21
Боннар
4
Хилтон
5
Хайнце
8
Шейру
22
Сиссе
27
Гонсалес
25
Мбиа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
11
Брандао
14
Гаич
9
Джурич
9
Джурич
14
Гаич
5
Маргайрас
22
Абди
22
Абди
5
Маргайрас
30
Никчи
30
Никчи
27
Гонсалес
77
Каборе
77
Каборе
27
Гонсалес
8
Шейру
7
Абриэль
7
Абриэль
8
Шейру
28
Вальбуэна
14
Коне
14
Коне
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Цюрих
Марсель
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Цюрих - Марсель
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Резервный судья:
Роберто Понис (Словения)
Делегат:
Джордж Кортни (Англия)
Инспектор:
Хью Даллас (Шотландия)
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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