Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Цюрих
Милан - Цюрих: обзор матча 30 сентября 2009
Милан
30.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
10'
Х. Тихинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Цюрих
Желтая карточка
Х. Маргайрас
Замена
А. Альфонс
️️️️
Д. Джурич
Замена
Ф. Штахель
️️️️
А. Роша
Желтая карточка
М. Янкуловски
Замена
О. Оньеву
️️️️
А. Неста
Желтая карточка
И. Абате
Желтая карточка
Д. Леони
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
М. Фламини
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
К. Каладзе
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Тихинен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
30
Ханну Тихинен
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
9
Душан Джурич
ЛП
0
Оньекачи Оконкво
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
7
Сильван Эгертер
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
22
Флориан Штахель
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
12
Александр Альфонс
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
18
Янкуловски
13
Каладзе
13
Неста
20
Абате
21
Пирло
90
Амброзини
20
Фламини
10
Зеедорф
12
Пато
9
Индзаги
4-4-1
1
Леони
2
Кох
3
Барметтлер
30
Тихинен
21
Роша
0
Оконкво
14
Гаич
7
Эгертер
9
Джурич
5
Маргайрас
20
Фламини
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
20
Фламини
13
Неста
23
Оньеву
23
Оньеву
13
Неста
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
21
Роша
22
Штахель
22
Штахель
21
Роша
30
Никчи
30
Никчи
9
Джурич
12
Альфонс
12
Альфонс
9
Джурич
Остались в запасе
Милан
Цюрих
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Милан - Цюрих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Сенке Глиндеманн (оба - Германия)
Резервный судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Делегат:
Жан-Мари Филипс (Бельгия)
Инспектор:
Сергей Зуев (Россия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:40 (в записи)
Новости команд
Все
Милан
Цюрих
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+