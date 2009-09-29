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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фиорентина - Ливерпуль
Фиорентина - Ливерпуль: обзор матча 29 сентября 2009
Фиорентина
29.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
28'
С. Йоветич
36'
С. Йоветич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ливерпуль
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Маркьонни
Замена
М. Донадель
️️️️
А. Муту
Замена
А. Воронин
️️️️
Д. Кейт
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
Х. Варгас
Замена
Р. Бабел
️️️️
Э. Инсуа
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Х. Варгас
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
К. Дзанетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛАЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПАЗ
11
Хуан Варгас
ЛВ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПВ
12
Адриан Муту
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛАЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПАЗ
6
Фабио Аурелио
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
АП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
23
Дамьен Плесси
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Фрей
5
Гамберини
3
Дайнелли
18
Гобби
16
Комотто
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Варгас
32
Маркьонни
9
Йоветич
12
Муту
2-2-2-3-1
25
Рейна
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
2
Инсуа
8
Джеррард
6
Лейва
51
Бенаюн
7
Кейт
6
Аурелио
9
Торрес
32
Маркьонни
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
32
Маркьонни
12
Муту
33
Донадель
33
Донадель
12
Муту
11
Варгас
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
11
Варгас
2
Инсуа
8
Бабел
8
Бабел
2
Инсуа
7
Кейт
0
Воронин
0
Воронин
7
Кейт
Остались в запасе
Фиорентина
Ливерпуль
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
23
Дамьен Плесси
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
23
Дамьен Плесси
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фиорентина - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Боргш (оба - Германия)
Резервный судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Делегат:
Патрик Комнинос (Греция)
Инспектор:
Владо Шайн (Словения)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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