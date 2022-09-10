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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Шавиш
Порту - Шавиш: обзор матча 10 сентября 2022
Порту
10.09.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
3 : 0
Завершен
Шавиш
3'
М. Тареми
70'
Эванилсон
82'
А. Франку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Шавиш
Замена
Г. Борхес
️️️️
М. Тареми
84'
83'
Замена
Жо
️️️️
Жуниньо
83'
Замена
Бенни
️️️️
Э. Эрнандес
ГОЛ! 3:0!
А. Франку
82'
80'
Желтая карточка
Н. Монте
Замена
Г. Верон
️️️️
Галено
75'
ГОЛ! 2:0!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
70'
67'
Желтая карточка
Э. Морим
Замена
А. Франку
️️️️
Т. Мартинес
60'
Замена
Эванилсон
️️️️
Ж. Мариу
60'
54'
Замена
Э. Морим
️️️️
Гима
Желтая карточка
М. Урибе
29'
28'
Желтая карточка
Гима
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
23
Жуниньо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
5
Хабиб Силла
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
57
Сандру Круз
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Элдер Морим
ЦП
7
Бенни
ЦП
99
Жо
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
6
Карму
17
Мариу
46
Эустакиу
8
Урибе
13
Галено
11
Пепе
9
Тареми
11
Мартинес
4-3-3
28
Витор
19
Витория
5
Ланга
77
Коррейя
20
Монте
21
Гима
18
Тейшейра
19
Арриба
10
Мендеш
23
Эрнандес
23
Жуниньо
11
Мартинес
10
Франку
10
Франку
11
Мартинес
13
Галено
27
Верон
27
Верон
13
Галено
9
Тареми
11
Борхес
11
Борхес
9
Тареми
17
Мариу
9
Эванилсон
9
Эванилсон
17
Мариу
21
Гима
70
Морим
70
Морим
21
Гима
23
Эрнандес
7
Бенни
7
Бенни
23
Эрнандес
23
Жуниньо
99
Жо
99
Жо
23
Жуниньо
Остались в запасе
Порту
Шавиш
14
Клаудио Рамос
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
30
Гонсалу Пинту
ВР
5
Хабиб Силла
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
57
Сандру Круз
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
5
Хабиб Силла
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
57
Сандру Круз
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Шавиш
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
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