Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Будучность - Брейдаблик
Будучность - Брейдаблик: обзор матча 28 июля 2022
Будучность
28.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Брейдаблик
38'
Б. Янкович
86'
В. Аджич
51'
И. Снаэр Торвальдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Будучность - Брейдаблик
Желтая карточка
М. Джуричкович
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
В. Аджич
Пас отдал
А. Рудович
86'
Замена
А. Рудович
️️️️
З. Петрович
75'
72'
Замена
M. Qvist
️️️️
Д. Муминович
65'
Замена
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
Замена
С. Милошевич
️️️️
A. Lucero
62'
Замена
У. Игньятович
️️️️
Б. Янкович
62'
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
В. Карл Эйнарссон
Замена
I. Novovic
️️️️
P. Vuković
46'
Желтая карточка
З. Петрович
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Янкович
Пас отдал
З. Петрович
38'
Желтая карточка
P. Vuković
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
35
Damjan Dakić
ЦЗ
33
Владан Аджич
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
14
Бранислав Янкович
ЦП
14
Ariel Lucero
ЦП
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
15
Зоран Петрович
ЦФ
7
Lazar Mijović
ЦФ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Брейдаблик
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Будучность
29
Урош Игньятович
ЦЗ
36
Marko Perović
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
29
Анджело Рудович
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
Брейдаблик
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
3-2-1-4
33
Драгоевич
35
33
Аджич
36
14
Янкович
14
19
Джуканович
4
Джуричкович
29
7
15
Петрович
3-2-5
13
Эйолфссон
10
Торвальдссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
18
1
3
3
44
Муминович
14
Янкович
29
Игньятович
29
Игньятович
14
Янкович
14
99
Милошевич
99
Милошевич
14
15
Петрович
29
Рудович
29
Рудович
15
Петрович
36
30
30
36
44
Муминович
2
2
44
Муминович
Остались в запасе
Будучность
Брейдаблик
36
Marko Perović
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
36
Marko Perović
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
Остались в запасе
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Будучность - Брейдаблик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Новости команд
Все
Будучность
Брейдаблик
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
Российский экс-игрок «Зенита» оформил второй дубль за «Табор» и делит 1-е место среди бомбардиров лиги
14 сентября
1
Божович объяснил, почему США напали на Иран
28 марта
45
«Вполне закономерно»: Божович подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»
2 января
2
Стал известен новый клуб Божовича
2025.12.26 11:21
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
Российский экс-игрок «Зенита» оформил второй дубль за «Табор» и делит 1-е место среди бомбардиров лиги
14 сентября
1
Божович объяснил, почему США напали на Иран
28 марта
45
«Вполне закономерно»: Божович подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»
2 января
2
Стал известен новый клуб Божовича
2025.12.26 11:21
«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 10:33
«Шахтер» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 19:35
«Шахтер» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.05 11:44
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.06 09:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+