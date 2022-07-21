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Лига конференций 2026/2027
Брейдаблик - Будучность
Брейдаблик - Будучность: обзор матча 21 июля 2022
Брейдаблик
21.07.2022, четверг, 22:15
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Будучность
88'
К. Стейндорссон
90+6'
Х. Гуннлаугссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Будучность
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Гуннлаугссон
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
К. Стейндорссон
Пас отдал
Х. Гуннлаугссон
88'
78'
Желтая карточка
Б. Янкович
69'
Вторая желтая
Л. Миркович
65'
Желтая карточка
Л. Миркович
60'
Замена
З. Петрович
️️️️
С. Милошевич
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
55'
55'
Красная карточка
А. Ражнатович
14'
Желтая карточка
М. Джуричкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
19
Виктор Джуканович
ЛВ
14
Бранислав Янкович
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
22
Андрийя Ражнатович
ЦФ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
7
Lazar Mijović
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Брейдаблик
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
10
Кристинн Стейндорссон
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
Будучность
14
Ariel Lucero
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
29
Анджело Рудович
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
15
Зоран Петрович
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-1-5
10
Торвальдссон
13
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
18
3
11
Сванторссон
3
8
2-1-5
33
Драгоевич
14
Янкович
8
Миркович
19
Джуканович
33
Аджич
99
Милошевич
7
29
22
Ражнатович
Торхаллссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
Торхаллссон
99
Милошевич
15
Петрович
15
Петрович
99
Милошевич
Остались в запасе
Брейдаблик
Будучность
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
14
Ariel Lucero
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
29
Анджело Рудович
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Остались в запасе
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
Остались в запасе
14
Ariel Lucero
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
29
Анджело Рудович
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча Брейдаблик - Будучность
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
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