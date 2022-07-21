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Арарат-Армения - Пайде
Арарат-Армения - Пайде: обзор матча 21 июля 2022
Арарат-Армения
21.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Пайде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арарат-Армения - Пайде
90'
+3
Замена
К. Палумец
️️️️
А. Фролов
Замена
В. Эза
️️️️
У. Фирмину
85'
Замена
A. Ambartsumyan
️️️️
Агдон
85'
Замена
A. Tera
️️️️
С. Удо
74'
72'
Замена
S. Mosnikov
️️️️
С. Лутс
67'
Желтая карточка
К. Меол
Замена
Т. Йенне
️️️️
J. Duarte
62'
Желтая карточка
У. Фирмину
45'
41'
Желтая карточка
J. Saliste
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
4
Соломон Удо
ЦП
2
Alemão
ЦФ
11
Jonathan Duarte
ЦФ
45
Vsevolod Ermakov
ЦФ
21
Агдон
ЦФ
7
Угу Фирмину
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
80
Доминик Симон
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
11
Kaimar Saag
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
33
Карл Меол
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Арарат-Армения
1
Hayk Khachatryan
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
19
Вбеймар Ангуло
ЦП
15
Тентон Йенне
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
94
Mailson Lima
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
7
Роби Саарма
ЦП
17
Raimond Eino
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
16
S. Mosnikov
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
3-1-1-5
3
Хулио
3
Оганесян
19
Мурадян
4
Удо
18
Аванесян
11
7
Фирмину
21
Агдон
45
2
1-3-5
1
Аксалу
24
Клаван
80
Симон
10
Фролов
19
Лутс
29
33
Меол
31
11
12
11
15
Йенне
15
Йенне
11
7
Фирмину
88
Эза
88
Эза
7
Фирмину
21
Агдон
10
10
21
Агдон
4
Удо
20
20
4
Удо
19
Лутс
16
16
19
Лутс
10
Фролов
80
Палумец
80
Палумец
10
Фролов
Остались в запасе
Арарат-Армения
Пайде
1
Hayk Khachatryan
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
19
Вбеймар Ангуло
ЦП
94
Mailson Lima
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
99
Ebrima Jarju
ВР
7
Роби Саарма
ЦП
17
Raimond Eino
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Остались в запасе
1
Hayk Khachatryan
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
19
Вбеймар Ангуло
ЦП
94
Mailson Lima
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Остались в запасе
99
Ebrima Jarju
ВР
7
Роби Саарма
ЦП
17
Raimond Eino
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
3
Kristjan Pelt
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Арарат-Армения - Пайде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
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