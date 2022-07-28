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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пайде - Арарат-Армения
Пайде - Арарат-Армения: обзор матча 28 июля 2022
Пайде
28.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Арарат-Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пайде - Арарат-Армения
Желтая карточка
Д. Симон
120'
+1
120'
Желтая карточка
У. Фирмину
113'
Желтая карточка
M. Lima
90'
+4
Желтая карточка
J. Duarte
Замена
К. Палумец
️️️️
H. Ojamaa
88'
Желтая карточка
A. Razak Yusif
83'
77'
Замена
В. Ангуло
️️️️
A. Tera
Замена
S. Mosnikov
️️️️
А. Фролов
74'
72'
Замена
J. Duarte
️️️️
Т. Йенне
72'
Замена
С. Удо
️️️️
А. Акопян
46'
Желтая карточка
Агдон
39'
Желтая карточка
A. Tera
Желтая карточка
Р. Клаван
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
33
Карл Меол
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Сиим Лутс
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
80
Доминик Симон
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
11
Kaimar Saag
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Арарат-Армения
55
Акоп Акопян
ЦЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЦП
2
Alemão
ЦФ
45
Vsevolod Ermakov
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
7
Угу Фирмину
ЦФ
21
Агдон
ЦФ
94
Mailson Lima
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
16
S. Mosnikov
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
Арарат-Армения
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
19
Вбеймар Ангуло
ЦП
4
Соломон Удо
ЦП
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
11
Jonathan Duarte
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
2-3-5
1
Аксалу
33
Меол
24
Клаван
19
Лутс
10
Фролов
80
Симон
11
12
29
31
15
3-1-5
55
Акопян
3
Хулио
19
Мурадян
15
Йенне
45
94
21
Агдон
7
Фирмину
20
15
80
Палумец
80
Палумец
15
10
Фролов
16
16
10
Фролов
20
19
Ангуло
19
Ангуло
20
55
Акопян
4
Удо
4
Удо
55
Акопян
15
Йенне
11
11
15
Йенне
Остались в запасе
Пайде
Арарат-Армения
99
Ebrima Jarju
ВР
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
99
Ebrima Jarju
ВР
77
Marten Henrik Kelement
ЦП
26
Бубакарр Тамбеду
ЦП
7
Роби Саарма
ЦП
7
Herol Riiberg
ЦП
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
Остались в запасе
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Пайде - Арарат-Армения
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
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