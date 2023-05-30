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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Коньяспор
Сивасспор - Коньяспор: обзор матча 30 мая 2023
Сивасспор
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
17'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Коньяспор
Замена
С. Камара
️️️️
Х. Харисис
90'
+4
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
Л. Джеймс
80'
78'
Желтая карточка
А. Демирбаг
72'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
К. Михаляк
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Саис
72'
Замена
А. Муса
️️️️
Э. Йесилюрт
72'
Желтая карточка
С. Саис
70'
60'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
50'
Желтая карточка
Ф. Кальво
46'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Moreno
46'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Эмрели
ГОЛ! 1:0!
Л. Джеймс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-3-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
7
Палули
6
Ульвестад
8
Харисис
37
Арслан
14
Саис
90
Джеймс
17
Йесилюрт
4-4-2
23
Сехич
4
Демирбаг
5
Кальво
90
Карайел
12
Гильерме
41
Бухалакис
8
Посуэло
7
6
Дикмен
11
Эмрели
77
Михаляк
8
Харисис
14
Камара
14
Камара
8
Харисис
17
Йесилюрт
7
Муса
7
Муса
17
Йесилюрт
14
Саис
9
Н'Жи
9
Н'Жи
14
Саис
90
Джеймс
9
Кайседо
9
Кайседо
90
Джеймс
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
77
Михаляк
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
77
Михаляк
7
11
Мурич
11
Мурич
7
11
Эмрели
92
Диуф
92
Диуф
11
Эмрели
Остались в запасе
Сивасспор
Коньяспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Сивасспор - Коньяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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