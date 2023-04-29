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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Фенербахче
Сивасспор - Фенербахче: обзор матча 29 апреля 2023
Сивасспор
29.04.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Фенербахче
76'
Ж. Кайседо
22'
Д. Росси
45+1'
Ф. Кадиоглу
45+10'
Ф. Кадиоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Фенербахче
83'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
82'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
79'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
79'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
В. Арао
ГОЛ! 1:3!
Ж. Кайседо
Пас отдал
Р. Ялчин
76'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Палули
75'
71'
Желтая карточка
В. Арао
69'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ж. Педро
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Х. Харисис
66'
60'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
Замена
М. Йилдырым
️️️️
А. Сасал Вурал
46'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
46'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
З. Эрдал
46'
46'
Замена
И. Юкшек
️️️️
А. Гюлер
45'
+10
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кадиоглу
45'
+5
Красная карточка
И. Кахведжи
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
И. Кахведжи
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Пас отдал
С. Азиз
14'
Замена
Д. Росси
️️️️
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Сивасспор
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-3-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
58
Эрдал
6
Гутас
7
Палули
37
Арслан
8
Харисис
10
Градель
17
Йесилюрт
14
Саис
9
Ятабаре
4-1-2-1-2
70
Эгрибаят
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
14
Перес
4
Акайдын
15
Арао
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
15
Гюлер
9
Жоао Педро
13
Валенсия
35
Вурал
25
Йилдырым
25
Йилдырым
35
Вурал
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
8
Харисис
6
Ялчин
6
Ялчин
8
Харисис
58
Эрдал
9
Н'Жи
9
Н'Жи
58
Эрдал
7
Палули
9
Кайседо
9
Кайседо
7
Палули
26
Осайи-Самуэль
7
Алиоски
7
Алиоски
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
8
Яндас
8
Яндас
15
Арао
15
Гюлер
5
Юкшек
5
Юкшек
15
Гюлер
13
Валенсия
9
Росси
9
Росси
13
Валенсия
9
Жоао Педро
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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