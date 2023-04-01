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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю: обзор матча 01 апреля 2023
Истанбул Башакшехир
01.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Анкарагюджю
36'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
Замена
Д. Тюрук
️️️️
С. Гюрлер
88'
86'
Замена
Г. Беридзе
️️️️
Э. Килинк
Замена
Л. Билья
️️️️
Б. Озкан
72'
Желтая карточка
М. Текдемир
70'
68'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Х. Али Калдырым
68'
Замена
А. Джоканович
️️️️
Т. Антальялы
62'
Желтая карточка
Л. Диак
59'
Пенальти не реализован!
А. Соу
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
47'
46'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Педринью
Желтая карточка
Д. Алексич
44'
40'
Желтая карточка
Э. Килинк
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
Пас отдал
О. Али Саинер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Педринью
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Зенгезер
5
Туба
9
Алексич
21
Текдемир
42
Саинер
3
Дуарте
7
Гюрлер
19
Озкан
21
Шиш
25
Фигейредо
4-2-1-1-2
23
Аккан
70
Кициу
18
Муякич
26
Радакович
33
Али Калдырым
14
Антальялы
25
Диак
6
Канкая
8
Педринью
9
Соу
11
Килинк
19
Озкан
6
Билья
6
Билья
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Гюрлер
33
Али Калдырым
23
Ганоушек
23
Ганоушек
33
Али Калдырым
14
Антальялы
16
Джоканович
16
Джоканович
14
Антальялы
8
Педринью
11
Жахид
11
Жахид
8
Педринью
11
Килинк
7
Беридзе
7
Беридзе
11
Килинк
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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